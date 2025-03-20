Хватит!: Принц Уильям мечтает поставить Меган Маркл на место

Будущий король Великобритании, принц Уильям, испытывает скрытое раздражение из-за поведения Меган Маркл, супруги его младшего брата принца Гарри.

По данным источника RadarOnline, приближённого к королевскому окружению, наследник престола крайне негативно воспринимает попытки герцогини Сассекской имитировать образ их покойной матери, принцессы Дианы.

Инсайдер раскрыл, что Уильям, избегая публичной критики, за закрытыми дверями выражает негодование из-за действий Меган. Одним из триггеров стал её недавний выход в толстовке, дизайн которой напоминал наряд Дианы 1990-х.

"Это словно попытка присвоить её наследие", — прокомментировал анонимный источник.

Недовольство принца также связано с постоянными выпадами Гарри и Меган в адрес монаршей семьи после их отъезда в США. Однако главной причиной напряжения остаётся "одержимость" герцогини образами и высказываниями Дианы.

Особенно Уильяма задел эпизод из документального проекта пары, где Меган, указывая на фотографию в комнате сына Арчи, заявила: "Это бабушка Диана!". Принц мечтает сказать Меган, чтобы она перестала эксплуатировать имя его матери.