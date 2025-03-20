В селе Куриловка Курской области бойцы ВСУ напали на пожилую пару. Один из военных был сильно пьян. Об этом рассказал пострадавший мужчина, его слова приводит RT.

22 августа он с женой пошел за водой. У колонки стояли двое украинских военных с автоматами. В этот момент из дома вышел третий – сильно пьяный. Он предложил «прирезать» пенсионера.

После этих слов трое ВСУшников напали на мужчину. Его избивали, били прикладом по голове, пока он не потерял сознание. Очнувшись, он увидел рядом жену – без признаков жизни, с прострелянным глазом.

Весь в крови, пенсионер отполз в сторону домов, где ему помогли местные жители.