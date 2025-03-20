Горячо и на севере, и на юге: фронт кипит от боев за ключевые позиции

Российская армия продвигается в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState.

По его данным, ВС России закрепились в районе Красного Первого на купянском направлении. Военные пересекли реку Оскол и расширили плацдарм в лесах к северо-востоку от села.

Кроме того, аналитики отмечают продвижение России в районе Новоселки на юге ДНР. Населенный пункт либо в серой зоне, либо уже под контролем российских сил. Также сообщается о движении ВС России к селу Скудное, севернее Великой Новоселки.