Ким Кардашьян в ярости: Канье Уэст публично унизил детей Бейонсе и Джей-Зи

Американский рэпер Канье Уэст вновь оказался в эпицентре скандала после провокационных высказываний в соцсети X (ранее Twitter). На этот раз он обратился к теме детей Бейонсе и Джей-Зи — близнецов Руми и Сэра, назвав их "недоразвитыми".

Исполнитель намекнул, что пара прибегла к процедуре ЭКО ради появления наследников на свет.

"Кто-нибудь вообще видел их младших детей? Они буквально недоразвитые. Искусственное оплодотворение — благословение, но рождение таких детей — осознанный выбор", — написал Уэст, позже удалив пост.

Артист пояснил, что причиной стало не раскаяние, а угроза блокировки аккаунта.

Бывшая супруга рэпера, Ким Кардашьян, резко осудила его слова. По данным Page Six, ссылающегося на инсайдеров, звезда реалити-шоу была "шокирована" и "потрясена" публичным выпадом в адрес несовершеннолетних.

Пока Уэст продолжает эпатировать публику, его окружение опасается, что серия провокаций может не только разрушить остатки отношений с семьёй, но и повлиять на карьеру.