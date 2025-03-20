Расставила все точки: Лиза Моряк раскрыла, откуда у Андреасяна деньги на кино

Беременная актриса Лиза Моряк, супруга режиссёра Сарика Андреасяна, решила публично ответить на обвинения в адрес мужа, связанные с использованием государственных средств для съёмок.

На своей странице в соцсетях Моряк опубликовала скриншот материала информационного агентства, в котором говорится, что Минкульт не финансирует проекты Андреасяна с 2019 года. К записи она добавила эмоциональный комментарий.

"Тем, кто утверждал, что Сарик тратит бюджетные деньги, посвящается. У него частная студия — все проекты снимаются на собственные средства. Точка", — подчеркнула актриса, поставив жирную точку в спорах.

Напомним, ранее режиссёр фильмов "Защитники" и "Евгений Онегин" оказался в центре скандала после выступления перед студентами киношколы, вызвавшего широкий резонанс. Он привлёк внимание резкими словами в адрес советского кинематографиста Андрея Тарковского.

В свою очередь, актриса Лиза Моряк, регулярно снимающаяся в проектах мужа, продолжает радовать поклонников "беременным" контентом, подчёркивая, что семья сосредоточена на личном счастье, а не на спекуляциях вокруг их работы.