Секретный фетиш Трампа: почему он жмёт эту кнопку снова и снова

Дональд Трамп провёл для журналистки Fox News необычную экскурсию по Овальному кабинету. Главный экспонат — красная кнопка на его столе. По словам экс-президента США, многие думают, что она запускает ядерное оружие. Но на самом деле — это вызов официанта с диетической Coca-Cola.

"Все считают, что если я её нажму, то миру придёт конец", — с улыбкой заявил Трамп и нажал на кнопку.

Через несколько секунд в кабинет принесли напиток.

Ранее врачи предупреждали, что любовь Трампа к диетической коле может негативно сказаться на здоровье. По мнению экспертов, из-за сахарозаменителей она вреднее обычной.