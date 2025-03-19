Пятый ребёнок к 2026 году: Мария Погребняк готовится снова стать мамой

Блогерша Мария Погребняк объявила о планах расширить свою уже немаленькую семью. Она заявила, что намерена родить пятого ребёнка в 2026 году.

Сейчас Погребняк воспитывает четырёх сыновей: 12-летнего Артёма, 9-летнего Павла, 7-летнего Алексея и полугодовалого Владимира, для которого Ольга Бузова стала крёстной матерью.

"Чем больше детей, тем лучше. Ты окутана любовью, заботой. Плюс дети друг другу помогают. То есть тебе даже легче, если бы был не один ребёнок", — заявила блогерша и призвала не бояться многодетности.

36-летняя Мария Погребняк признавалась, что родила младшего сына легко, без боли и разрывов. Она заверила, что в этом вопросе лучше доверять врачам и своему телу.

Её откровения вызвали волну дискуссий: одни восхищаются смелостью и планами на пятого ребёнка, считая это подвигом. Другие иронизируют: "Легко говорить о многодетности, когда есть няни и деньги".