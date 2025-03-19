Марк Эйдельштейн снова стал мемом: на этот раз актёр высказался про Оскар

Молодой актёр Марк Эйдельштейн навестил школу в родном городе Нижнем Новгороде и пообщался с учениками. Его ответ на вопрос о впечатлениях от кинопремии "Оскар" снова произвёл фурор в соцсетях.

Артист, сыгравший одну из главных ролей в фильме-триумфаторе "Анора", уже становился звездой среди интернет-пользователей после фразы "plus vibe activity", которую американские пользователи TikTok подхватили, несмотря на её грамматическую "свободу".

Однако в этот раз ему удалось покорить и русскоязычную аудиторию своей лаконичностью и точностью определений. Отвечая на вопрос о том, какие у него ощущения после "Оскара", актёр кратко заметил: "Благодать. Тупо благодать".

В комментариях поклонники отмечают, что фразы артиста "будто из параллельной вселенной, где правила языка не работают".