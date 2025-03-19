Пора браться за рассаду: что и как сажать в марте

Март — время активной подготовки к новому дачному сезону! Чтобы получить богатый урожай, уже сейчас стоит заняться посевом рассады. Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин советует в первую очередь сажать томаты, перец и баклажаны. Эти культуры требуют длительного периода роста, поэтому чем раньше вы их посадите, тем быстрее получите плоды.

Однако, чтобы рассада была крепкой и здоровой, важно правильно подготовить почву. Чаплин рекомендует использовать легкий, воздухопроницаемый грунт. Подойдет готовая почвосмесь из магазина или смесь торфа, перегноя и песка. Главное — перед посадкой обработать землю, чтобы избавиться от возможных вредителей и инфекций.

Еще один важный момент — подготовка семян. Опытные огородники рекомендуют замачивать их в растворе стимулятора роста. Это ускорит всходы и сделает растения крепче. Посеянную рассаду нужно обеспечить хорошим освещением — не менее 12-14 часов в день.

"Если естественного света недостаточно, используйте фитолампы или люминесцентные лампы. Важно обеспечить рассаде достаточное количество света, чтобы она не вытягивалась и была крепкой", — объясняет Чаплин.

Полив тоже играет важную роль. Земля должна быть влажной, но без застоя воды. Поливайте умеренно, ориентируясь на подсыхание верхнего слоя почвы. Раз в 10-14 дней полезно вносить комплексные удобрения — это поддержит рост и укрепит молодые растения.