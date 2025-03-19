Надежда Бабкина отмечает 75-летний юбилей: папа всегда говорил, что по ошибке девкой родилась

Народная артистка Надежда Бабкина в честь своего 75-летия откровенно рассказала о жизни, семье и философии возраста. Она вспомнила, как отец часто шутил по поводу её дерзкого характера.

В интервью kp.ru певица призналась, что воспринимает юбилей как дар свыше.

"Есть благодарность Господу за то, что дал возможность мне появиться на этот свет. И родителям, которые решили сотворить такое чудо. Правда, папа всегда делал оговорку — ты по ошибке девкой родилась, тебе надо было быть мужиком! " — вспоминает Бабкина.

Юбилей артистка планирует отметить в кругу семьи: сына Даниила, невестки Татьяны и внуков Георгия и Веры. Однако главное торжество пройдёт на сцене её театра "Русская песня", где запланировано грандиозное шоу с участием звёзд эстрады.

Также певица поделилась секретами своей энергии и молодости и заявила, что главные "ингредиенты" — гены и дисциплина.