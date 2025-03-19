Гвинет Пэлтроу сравнила бывшего возлюбленного Брэда Питта с королевским наследником

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась воспоминаниями о прошлом и удивила поклонников сравнением своих отношений с Брэдом Питтом в 90-х с гипотетическим романом с принцем Уильямом.

В интервью Variety Пэлтроу назвала экс-возлюбленного "интригующим персонажем", но подчеркнула, что их связь с самого начала была обречена на внимание прессы.

"Это как встречаться, не знаю, с принцем Уильямом или что-то в этом роде. Это все равно всплывет", — заявила знаменитость.

Напомним, пара познакомилась в 1995 году на съёмках культового триллера "Семь", где сыграла супругов. После двух лет отношений и помолвки они расстались, но, как оказалось, не потеряли взаимного уважения.

Однако самые пикантные детали Пэлтроу приберегла для подкаста Call Her Daddy, где в мае 2023-го сравнила сексуальный опыт с Брэтом Питтом и Беном Аффлеком. Она подчеркнула, что с первым у неё была химия и вера в вечную любовь, а второй был "технически хорош".