Трамп ждал одного, но получил другое: чем обернулся звонок Путину

Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным мог закончиться не так, как ожидал американский лидер. По данным The New York Times, Белый дом надеялся на более позитивный результат после нескольких дней заявлений о мирном решении вопросов. Однако, судя по всему, ожидания не оправдались.

Несмотря на это, сам Трамп назвал беседу "замечательной". А спецпосланник США Стивен Уиткофф подчеркнул, что "великие лидеры объединились ради блага человечества".

Что же на самом деле обсуждали президенты? И почему Белый дом, несмотря на позитивные комментарии, не выглядит удовлетворённым? Подробности в нашем выпуске.