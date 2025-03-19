Новая схема развода: пенсионеров запугивают атаками дронов — и это срабатывает

73-летняя москвичка потеряла 1,3 миллиона рублей из-за телефонных мошенников. Они представились сотрудниками сотовой связи и сказали, что линия повреждена после атаки дронов. Чтобы оформить заявку на ремонт, они попросили данные СНИЛС.

Позже пенсионерке позвонили уже "из военной прокуратуры". Злоумышленники напугали её тем, что её личные данные якобы попали в руки "недружественных стран". Они предложили перевести деньги на "безопасный" счёт. Женщина поверила и передала курьеру все свои сбережения.

Только после этого она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Теперь правоохранители ищут преступников.