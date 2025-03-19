Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Меган Маркл в центре скандала: герцогиню обвинили во лжи из-за видео с завтраком

Правда ТВ

Обсудить
Новости Все >
Егор Крид в ярости из-за новостей об отмене его концерта: плохие и гадкие люди, обиженные жизнью
Трамп ждал одного, но получил другое: чем обернулся звонок Путину
Дима Билан удивил признанием о победе на Евровидении: хотелось всё бросить
Гвинет Пэлтроу сравнила бывшего возлюбленного Брэда Питта с королевским наследником
Одно лечишь, другое калечишь: популярный препарат от боли оказался не так безобиден, как кажется
Возьмите одну из этих собак, если хотите проблем: ваша жизнь больше не будет прежней
В Ачинске похитили 15-летнюю школьницу: за её освобождение требуют полмиллиона рублей
Лондонский капкан: экс-губернатора Севастополя судят в Британии за финансовые махинации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.