Герцогиня Сассекская Меган Маркл вновь оказалась под прицелом критиков после публикации праздничного видео, приуроченного ко Дню святого Патрика. Супругу принца Гарри, приготовившую зелёные вафли для детей, обвинили в неискренности.

Меган, традиционно скрывающая лица наследников (дети показаны только со спины), сосредоточилась на кулинарном процессе: замесила тесто, продемонстрировала вафельницу и готовое угощение. Но внимательные зрители сразу заметили нестыковки.

"Герцогиня тратит больше сил на имитацию жизни, чем на саму жизнь. Представьте: целый съёмочный день, чтобы сфальсифицировать завтрак для детей", — написал один из интернет-пользователей.

Эксперты отмечают, что подобная реакция — следствие нарастающего недоверия к Меган. Каждый её шаг теперь воспринимается как пиар-ход. Медиааналитик Клэр Уиттон подчёркивает, что люди устали от перфекционизма и требуют искренности.

Представители Маркл пока не комментируют ситуацию, но инсайдеры утверждают: герцогиня расстроена агрессивной реакцией. Источник, близкий к семье, отмечает, что супруга принца Гарри готова делиться моментами материнства, но не хочет нарушать приватность детей.