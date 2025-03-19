Одно лечишь, другое калечишь: популярный препарат от боли оказался не так безобиден, как кажется

Внимание! Популярное обезболивающее, которое есть почти в каждом доме, может серьезно навредить здоровью. Британский врач Сермед Межер рассказал, что длительный прием ибупрофена может привести к язве желудка.

Ибупрофен действительно эффективен при боли и температуре, но если пить его каждый день, он повреждает слизистую оболочку желудка. Особенно осторожными должны быть те, у кого уже есть проблемы с ЖКТ.

Чтобы снизить риск, врач советует принимать препарат во время еды или запивать молоком. А лучше — не злоупотреблять им и поискать альтернативные способы борьбы с болью.