В Ачинске похитили 15-летнюю школьницу: за её освобождение требуют полмиллиона рублей

В Ачинске разыскивают 15-летнюю девочку, которая пропала 18 марта. Её родители получили видеообращение, в котором похитители требуют за её освобождение 500 тысяч рублей. По данным Следственного комитета, подросток ушёл из дома около 16:00, а через два часа на телефон её отца пришло тревожное сообщение.

Девочка просила родителей выполнить условия злоумышленников. Следователи возбудили уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего.

Правоохранители опубликовали приметы пропавшей: рост 175 см, светлые волосы, голубые глаза, худощавое телосложение. В момент исчезновения она была в белом пуховике, чёрных джинсах и кроссовках. Полиция ведёт активный поиск.