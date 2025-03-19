Егор Крид в ярости из-за новостей об отмене его концерта: плохие и гадкие люди, обиженные жизнью

Певец Егор Крид решил провести для поклонников мини-лекцию по информационной безопасности. Поводом стал всплеск ложных сообщений об отмене его концерта в Мурманске, которые активно распространялись в Сети.

Через сторис в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Крид призвал фанатов не верить неподтверждённым данным.

"Какие-то плохие люди, гадкие люди, обиженные жизнью, в городе Мурманск распространяют информацию о том, что мой концерт не состоится, что концерт Егора Крида отменен в Мурманске. Это не так", — отметил исполнитель.

Певец напомнил, что в случае реальных изменений в графике, поклонники первыми узнают об этом из проверенных каналов — через его официального представителя, в его официальных соцсетях либо на сайте.