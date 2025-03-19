Лондонский капкан: экс-губернатора Севастополя судят в Британии за финансовые махинации

В Лондоне сегодня начинается судебный процесс над бывшим губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Британские власти обвиняют его в нарушении санкционного режима и отмывании денег. Следствие утверждает, что Овсянников использовал запрещенные финансовые схемы для покупки автомобиля за 54 тысячи фунтов и оплаты обучения своих детей в частной школе.

Чиновника задержали еще 22 января. Вместе с ним по делу проходят его жена и брат. Все трое заявляют о своей невиновности.

Напомним, Овсянников возглавлял Севастополь с 2017 по 2019 годы, а позже занимал пост замминистра промышленности и торговли России. В 2020 году он покинул должность после скандала и был исключен из "Единой России". С 2017 по 2022 год находился под санкциями США, ЕС и Великобритании.

Чем закончится суд? Следим за развитием событий.