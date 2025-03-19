Путин и Трамп удивили мир: их решение назвали первой деэскалацией в украинском конфликте

Россия и США договорились о временной передышке в конфликте на Украине. Владимир Путин поддержал предложение Дональда Трампа о 30-дневном прекращении ударов по инфраструктуре.

Президент России уже дал команду военным выполнить это соглашение. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал это первой реальной деэскалацией за три года.

Достигнута эта договорённость была во время телефонного разговора Путина и Трампа. Американский инвестор Дэвид Сакс подтвердил, что стороны согласились не наносить удары по энергетическим объектам.

Теперь остаётся главный вопрос: насколько реально этот мораторий поможет снизить напряжённость и повлияет ли он на дальнейший ход конфликта?