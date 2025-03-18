Умер отец Филиппа Киркорова Бедрос: прощальные слова сына разрывают сердце

Ушел из жизни народный артист России Бедрос Киркоров. Ему было 92 года. О трагической новости сообщил его сын, певец Филипп Киркоров.

"Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", — написал он в соцсетях.

Бедрос Киркоров был известным исполнителем, обладателем мощного и теплого голоса, который покорял публику десятилетиями. Его песни стали частью музыкальной истории России.

Страна скорбит. Филипп Киркоров получил сотни соболезнований от поклонников, коллег и друзей семьи.

Прощание с артистом состоится в ближайшие дни.