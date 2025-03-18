Секретные траты школьников раскрыты: банки выдают все тайны родителям

С 29 марта родители подростков от 14 до 18 лет смогут получать уведомления о том, что их ребёнок оформил карту или провёл финансовую операцию. Об этом сообщает Банк России.

Теперь банки обязаны информировать законных представителей несовершеннолетних о кредитных картах и переводах. Как именно это будет происходить – стороны договорятся в индивидуальном порядке при заключении договора.

А уже с 1 октября появится ещё одна важная функция: банки добавят в свои мобильные приложения возможность оперативно сообщать о мошеннических переводах. Это поможет быстрее реагировать на подозрительные списания и блокировать незаконные транзакции.

Эксперты уверены, что такие меры усилят контроль за финансами подростков и помогут защитить граждан от киберпреступников.