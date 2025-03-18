Деньги, отпуск и ипотека: какие бонусы получат многодетные семьи в 2025 году

В 2025 году многодетные семьи смогут рассчитывать на повышенные выплаты и новые льготы. Предусмотрена индексация материнского капитала: 676 тысяч рублей за первого ребёнка и 893 тысячи за второго. Также увеличены налоговые вычеты – 2 800 рублей за второго ребёнка и 6 000 за третьего и последующих.

Помимо этого, сохраняется право на единовременную выплату в 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. А многодетные родители смогут брать ежегодный отпуск в любое удобное для них время. Женщины, родившие троих детей, смогут выйти на пенсию в 57 лет, а родившие пятерых – уже в 50 лет.

Кроме того, семьи получат компенсации за ЖКХ, бесплатное питание для школьников и лекарства для детей до шести лет. В ряде регионов предусмотрены дополнительные выплаты и льготные программы. Узнать подробнее можно в органах соцзащиты по месту жительства.