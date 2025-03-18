Беспилотники или глаза Большого Брата? США решают, кто будет следить за фронтом

Великобритания ожидает, что США помогут следить за соблюдением возможного перемирия на Украине. Как сообщает газета The Times, Лондон надеется на использование американских беспилотников и спутников для мониторинга линии фронта.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов завершить конфликт в 2025 году. Тем временем Владимир Путин сообщил, что Россия согласна с предложением США о прекращении огня, если это приведёт к долгосрочному миру. После этого российский лидер встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, чтобы обсудить детали возможного соглашения.

Что будет дальше? Дональд Трамп уже назвал заявление Путина "многообещающим". Однако, пока официальных договорённостей нет, стороны продолжают переговоры.