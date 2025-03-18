Голодный перелет: пассажиры популярной авиакомпании России возмущены исчезновением питания на борту

Пассажиры авиакомпании "Россия" столкнулись с неприятным сюрпризом — на некоторых рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом не подают горячее питание. Причина — проблемы с логистикой, которые не зависят от перевозчика.

Авиакомпания поясняет: ситуация временная, и питание отсутствует в основном на рейсах из Петербурга. Полёты по этому маршруту занимают около часа, но для некоторых пассажиров отсутствие еды стало неожиданностью.

Кроме того, из-за тех же проблем с поставками в аэропорту Пулково фиксируют задержки рейсов. Сейчас "Россия" активно работает с партнёрами, чтобы восстановить стабильные поставки питания на борту.

Когда пассажиры снова смогут рассчитывать на полноценный сервис? В авиакомпании обещают решить вопрос как можно скорее.