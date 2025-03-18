Батареи — как бывшие: то ледяные, то обжигают. Разбираемся, как их приручить

Жарко или холодно? Если в квартире некомфортная температура, а управляющая компания не реагирует, важно знать, куда жаловаться.

В первую очередь – в саму УК или ТСЖ. Контакты можно найти в квитанции или на стенде в подъезде. Лучше подать жалобу письменно. На ответ даётся три дня, если ситуация не аварийная.

Если коммунальщики бездействуют, стоит обращаться в жилинспекцию. Подтверждение – фотографии термометра и копии жалоб в УК. Коллективные обращения помогают решить вопрос быстрее.

Что делать, если батареи перегревают квартиру? Если температура выше 24 градусов, УК обязана отрегулировать подачу тепла. Если реакции нет – пишите в жилинспекцию, а затем в Роспотребнадзор. При необходимости можно обратиться в суд, чтобы получить компенсацию.

Если отопление перекрыли соседи, решать проблему также нужно через УК. Если они отказываются пустить коммунальщиков, жалуйтесь в местную администрацию и, если понадобится, в суд.

Не бойтесь отстаивать свои права – тепло в доме должно соответствовать нормам!