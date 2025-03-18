Как сохранить права, даже если алкотестер показывает алкоголь: разбираем шаг за шагом

Если вас остановили для проверки на алкоголь, не спешите дуть в трубку! Многие водители совершают ошибки, которые приводят к лишению прав. Например, инспектор даёт алкотестер с уже установленной трубкой. Выдули – и вдруг прибор показал алкоголь. Как избежать подставы? Всегда требуйте новый мундштук и проверяйте показания до теста.

Другая распространённая ошибка – доверять неисправному прибору. Перед тестом проверьте документы на алкотестер. Он должен быть опломбирован и сертифицирован. Если прибор вызывает подозрения, требуйте медосвидетельствование.

И третья роковая ошибка – отказаться от проверки. Кажется, что инспектор даёт выбор, но на самом деле это ловушка. Если отказались – вас автоматически лишают прав. Помните: первичный тест на месте – это не приговор. А вот отказ от медицинского освидетельствования уже приведёт к серьёзным последствиям.

Будьте внимательны и знайте свои права!