Астронавты больше не бегают, но становятся сильнее — NASA раскрывает секрет

Будущее космического фитнеса меняется! NASA проводит эксперимент Zero T2, который может заменить беговые дорожки на МКС. Сейчас астронавты используют громоздкие тренажёры для поддержания формы, но они занимают много места. А в долгих космических миссиях каждый килограмм оборудования имеет значение.

Zero T2 предлагает альтернативу — специальные программы силовых и кардиотренировок без беговых дорожек. В программе участвуют велоэргометры и упражнения с сопротивлением, которые помогут сохранить мышцы и кости астронавтов в норме.

Если эксперимент окажется успешным, он не только изменит тренировки в космосе, но и поможет людям на Земле — например, тем, у кого нет доступа к беговым дорожкам и дорогому спортинвентарю. Результаты этого исследования могут сделать тренировки более доступными и эффективными для всех!