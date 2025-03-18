Секрет рельефного тела – в трёх простых движениях: ты их точно знаешь, но не делаешь

Сегодня многие хотят тренироваться, но сталкиваются с нехваткой времени. Можно ли получить результат, если проводить в зале минимум времени? Да, если выбрать правильные упражнения!

Персональный тренер Линкольн Кавальканте советует сосредоточиться на трёх ключевых группах мышц: ногах, широчайших мышцах спины и грудных мышцах. Их тренировка не только укрепляет тело, но и стимулирует выработку полезных для нервной системы цитокинов.

Какие упражнения самые эффективные? Для ног это приседания, жим ногами и выпады. Для спины — подтягивания, тяга штанги в наклоне и тяга верхнего блока. А для грудных мышц — жим штанги, отжимания и разведения гантелей.

Что насчёт времени тренировки? Эксперты говорят, что короткие, но интенсивные занятия могут быть не менее эффективными, чем долгие. Главное — тренироваться правильно, следить за техникой и не забывать про отдых.