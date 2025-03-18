Присел — и сахар упал: почему всего 3 минуты могут заменить прогулку

Контроль сахара в крови — важный вопрос не только для диабетиков, но и для всех, кто заботится о своём здоровье. Мы привыкли слышать, что прогулка после еды помогает снизить уровень глюкозы, но новое исследование предлагает более эффективный способ.

Учёные выяснили, что всего 3 минуты приседаний после еды могут значительно улучшить обмен веществ. Почему это работает? Всё просто: приседания задействуют крупные мышцы, ускоряют метаболизм и повышают чувствительность к инсулину. В результате сахар из крови усваивается быстрее.

Если приседания даются с трудом, можно заменить их выпадами или подъёмами на носки. Главное — дать ногам нагрузку, чтобы запустить процесс переработки глюкозы.

Конечно, перед началом любых новых тренировок стоит проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания. Но если всё в порядке, попробуйте — и вы заметите разницу!