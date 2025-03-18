Опасность, о которой никто не говорит: простой герпес оказался страшнее, чем мы думали

Вирус герпеса 1-го типа, известный многим как причина "простуды" на губах, может оказаться гораздо опаснее, чем мы привыкли думать. Учёные из Университета Иллинойса в Чикаго выяснили, что при заражении через нос вирус проникает прямо в мозг, вызывая воспаление и повреждение нейронов.

Что это значит для здоровья? Эксперименты на животных показали, что спустя несколько месяцев после инфицирования наблюдаются тревожность, ухудшение памяти и снижение координации.

Ключевая роль в этом процессе отводится ферменту гепараназе. Он способствует повреждению мозга, вызванному вирусом. Однако при его блокировке неврологические последствия значительно уменьшаются. Это открывает перспективы для создания новых методов лечения, направленных на защиту нервной системы.

Пугающий факт — вирус простого герпеса есть у двух третей населения Земли! А значит, понимание его воздействия на мозг может стать важным шагом в защите здоровья миллионов людей. Исследования продолжаются, и, возможно, в будущем появятся эффективные способы предотвращения неврологических осложнений герпеса.