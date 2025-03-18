Бессонница – это ваш выбор: если не хотите спать, не ешьте это

Хотите спать крепче и засыпать без проблем? Вечерний рацион играет важную роль в качестве сна. Если вы часто ворочаетесь в постели и не можете расслабиться, попробуйте включить в свой ужин продукты, богатые мелатонином.

Мелатонин — это гормон, который помогает организму регулировать циркадные ритмы. Он естественным образом вырабатывается в темноте, но можно помочь организму получить его дополнительно через питание.

Что стоит съесть перед сном?

Вишня и вишнёвый сок — настоящий природный источник мелатонина. Исследования показывают, что регулярное употребление вишни помогает засыпать быстрее и улучшает качество сна.

Грецкие орехи тоже богаты этим гормоном. Они не только помогают засыпать, но и поддерживают уровень магния в организме — а это важный элемент для расслабления мышц.

Бананы — ещё один отличный вариант. В них много магния и витамина B6, который необходим для выработки мелатонина.

Овёс содержит мелатонин и помогает стабилизировать уровень сахара в крови, а это значит, что вы не проснётесь среди ночи от внезапного голода.

А если хочется чего-то согревающего, попробуйте тёплое молоко с мёдом. Кальций из молока способствует выработке мелатонина, а мёд помогает организму расслабиться.

Кроме питания, важно соблюдать простые правила: избегать кофеина во второй половине дня, выключать гаджеты перед сном и ложиться спать в одно и то же время.

Попробуйте изменить свои привычки — и ваш сон станет лучше!