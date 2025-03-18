Не спешите снижать холестерин: оказалось, что он не всегда враг

Высокий холестерин — скрытая угроза для здоровья. В Испании его диагностируют у половины взрослого населения, но многие даже не подозревают об этом.

Кардиологи предупреждают: проблема не в самом холестерине, а в нарушении обмена веществ. Причины — инсулинорезистентность, хроническое воспаление, стресс и неправильное питание.

Чтобы естественно снизить холестерин, врачи советуют больше двигаться, исключить сахар и переработанные продукты, добавить в рацион рыбу, орехи, овощи и клетчатку. Полезными также будут омега-3, куркума, зелёный чай и дрожжевой красный рис.

Важно не просто снижать цифры в анализах, а комплексно заботиться о здоровье. Так вы защитите сердце и продлите жизнь.