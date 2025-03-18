Оставь кошелек в покое: твои деньги уже работают на маркетплейс

Шопоголизм — это не просто привычка, а настоящая зависимость, предупреждают психологи. Если раньше поход за покупками требовал усилий, то теперь смартфон делает всё за нас.

Статистика Минпромторга показывает: более 80% россиян покупают вещи на маркетплейсах, и минимум дважды в месяц. В прошлом году на онлайн-шопинг ушло 9 трлн рублей — столько же государство тратит на образование и ЖКХ.

Но есть и обратная сторона. Специалисты говорят, что импульсивные покупки всё чаще заменяют людям реальные эмоции. Мы покупаем не потому, что нам нужно, а потому что приятно.

Как понять, что шопоголизм уже рядом? Если вы бесконечно скроллите товары, заполняя свободное время, а покупки совершаются спонтанно — пора задуматься. Психологи советуют ограничивать доступ к маркетплейсам, откладывать оплату покупок и чётко планировать бюджет. А в сложных случаях — обращаться за помощью.