Весна ещё не началась, а аллергия уже в ударе: пациенты штурмуют врачей

В этом году аллергия пришла раньше обычного. Врачи сообщают, что поток пациентов с жалобами на симптомы вырос на 50% уже в первые недели весны.

Причина — аномально тёплая и бесснежная зима. В феврале активизировался первый аллерген — плесневелый грибок. Затем, уже в начале марта, зацвели ольха и орешник. В сухую и солнечную погоду пыльца распространяется быстрее, и аллергики почувствовали последствия.

Специалисты прогнозируют тяжёлый сезон. Из-за похолодания некоторые кустарники зацветут позже, и их пыльца наложится на пик цветения берёзы. Врачи называют это "аллергическим комбо".

Тем, кто страдает от сезонной аллергии, советуют заранее принимать меры. Подробности — у специалистов.