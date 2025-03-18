Украинские войска активизировали атаки у границ Белгородской области. По информации Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны", утром украинская пехота попыталась прорваться через границу. Однако бронетехника ВСУ застряла в приграничной зоне.

Бои идут в районе Краснояружского района. По данным источника, командование ВСУ отправило силы из Сумской области.

Сообщается, что атака началась около восьми утра. При отражении наступления российские силы уничтожили танк и две бронемашины противника.

"Ситуация контролируемая", — отмечает Telegram-канал.

Обстановка остаётся напряжённой, подробности ожидаются.