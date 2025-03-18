Карпин меняет поле на побережье: зачем главный тренер сборной России купил дом в Эстонии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин приобрел новый дом в Эстонии за 900 тысяч евро. Особняк расположен в живописной деревне Принги, всего в 15 километрах от Таллина.

Трехэтажный коттедж площадью 567 квадратных метров оснащен бассейном, сауной, тренажерным залом и несколькими спальнями. В отделке использованы шлифованный камень и дубовый паркет.

Карпин планирует переезд после завершения работы в "Ростове". Однако он продолжит тренировать сборную России, работая в удаленном формате и приезжая на матчи.