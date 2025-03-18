Кредитный капкан: почему в 2025 году россиянам станет сложнее объявить себя банкротом

Личных банкротств россиян в 2025 году станет меньше — на 15-25% по сравнению с 2024-м. Такой прогноз дал аналитик Neomarkets Олег Калманович. Однако связано это не с улучшением финансового положения граждан, а с ужесточением банковской политики.

Сегодня кредиты россиянам практически не выдают — отказы получают 95% заявителей. При этом просрочка по потребительским займам уже достигла 150 миллиардов рублей, а по ипотеке выросла на 57% за год.

Банки не хотят реструктурировать долги, а высокий уровень закредитованности населения продолжит сказываться в ближайшие годы. Несмотря на статистическое снижение банкротств, финансовая ситуация россиян остается напряженной.