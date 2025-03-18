Перед бурей: спокойствие Земли обманчиво – новая геомагнитная атака уже на подходе

На Земле временное затишье, но уже 25 марта ожидается новая магнитная буря. По прогнозам, её сила может достигнуть пяти баллов из девяти. Это значит, что люди, чувствительные к геомагнитной активности, могут столкнуться с головной болью, усталостью и скачками давления.

Магнитные бури вызваны солнечным ветром, который воздействует на магнитосферу Земли. Они не только влияют на самочувствие, но и могут вызывать сбои в работе техники и энергосетей.

Учёные предупреждают: после периода спокойствия геомагнитная активность может резко возрасти. Следите за прогнозами, избегайте стрессов и при необходимости консультируйтесь с врачом.