Пять детей и взрослый мужчина: как маленький пожар привел к большой трагедии в Башкирии

Ночью во вторник в селе Вперед Давлекановского района Башкирии произошел пожар. В одной из квартир загорелся натяжной потолок. По предварительным данным, огонь распространился на площадь 2,5 квадратных метра.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место, открытого огня уже не было — его удалось потушить соседям. Но трагедии избежать не удалось. В квартире обнаружены тела шестерых погибших — мужчины и пятерых детей. Известно, что мать малышей была на работе.

Причины трагедии выясняются. Проверку начали прокуратура и Следственный комитет. На месте работают эксперты, которым предстоит дать оценку соблюдению норм пожарной безопасности.