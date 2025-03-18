Военные медики разработали новый метод лечения бойцов спецоперации "Поток". По словам врачей госпиталя спецназа "Ахмат", военные поступают с симптомами пневмонита. Причина – вдыхание солей тяжелых металлов и нефтехимии.

Ситуация сложна: болезнь проявляется не сразу, а через несколько дней. Но российские врачи нашли способ быстро выводить вредные вещества из организма. Такого метода в мире еще не было!

Тем временем бойцы "Ахмат", "Ветераны" и "Восток" провели дерзкую операцию в Курской области. Используя газопровод, они обошли позиции противника и пробрались в тыл. Результат – освобождена промышленная зона Суджи.

За этот подвиг участников операции представят к государственным наградам.