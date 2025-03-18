Одесса в зоне риска? В Киеве тревожно следят за переговорами Трампа

В Киеве всерьез обеспокоены возможным решением Дональда Трампа передать России контроль над Одесским портом. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на помощников Владимира Зеленского.

По информации издания, в окружении украинского президента опасаются, что Трамп может согласиться на передачу Москве части территорий, включая стратегически важную Одессу. Советник президента США Майк Уолтц заявил, что будущая сделка может предусматривать отказ Киева от территорий в обмен на гарантии безопасности.

Трамп ранее говорил, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. Его приоритет — прекращение боевых действий на выгодных условиях для обеих сторон.

На днях президент США уточнил, что уже во вторник обсудит с Владимиром Путиным вопросы территорий и контроля над украинскими АЭС. В Кремле подтвердили: подготовка переговоров идет, и ключевая тема — Украина.

Что решат лидеры? Украина ждет ответа.