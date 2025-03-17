Забыл сообщить в военкомат о переезде? Готовь 20 тысяч — и это только начало!

Госдума одобрила законопроект о введении штрафов за несообщение о смене места жительства в военкомат. Теперь за это можно заплатить до 20 тысяч рублей. Авторы инициативы уверены – такие меры повысят ответственность граждан и помогут военкоматам вести более точный учёт.

Документ внесли ещё в феврале. Его поддержали депутаты, включая главу оборонного комитета Андрея Картаполова.

Это не единственная инициатива по ужесточению контроля за призывниками. Ранее в Госдуму поступил законопроект о продлении действия решений о призыве на год. По словам авторов, это позволит избежать повторного прохождения комиссий осенью.

В случае принятия новых норм, гражданам придётся внимательнее следить за своим военным учётом.