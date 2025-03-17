Остановиться нельзя проехать мимо: как не попасть в юридическую западню на дороге

Представьте: вы едете, соблюдая все правила, но инспектор ГАИ неожиданно требует остановиться. Проблема в том, что место отмечено знаком, запрещающим остановку. Что делать?

Согласно закону, инспектор не имеет права останавливать в таких местах без серьёзных оснований. Но есть исключения – например, если нужно пресечь нарушение или предотвратить преступление. Проблема в том, что водитель узнаёт причину уже после остановки.

Проигнорировать требование инспектора – нарушение, за которое грозит штраф до 800 рублей. А вот за остановку в запрещённом месте в Москве и Петербурге придётся заплатить в три раза больше.

Что делать? Подчиняться, но включить видеорегистратор! Если штраф всё же придёт, запись поможет доказать, что остановка была вынужденной.