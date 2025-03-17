Кладёшь 100 тысяч — забираешь слёзы: депозиты больше не те

Центробанк России на заседании 21 марта оставит ключевую ставку на уровне 21%. Однако это не останавливает банки от снижения процентов по вкладам. По прогнозам экспертов, доходность депозитов до полугода останется прежней, а вот по долгосрочным вкладам ставки могут снизиться на 0,5-2 процентных пункта.

С начала 2025 года банки уже начали сокращать проценты по депозитам. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках снизилась с 22,28% в декабре 2024-го до 21,44% в начале февраля.

Что будет дальше? Решение ЦБ о сохранении ставки может повлиять на дальнейшее падение доходности вкладов. Особенно это коснётся депозитов сроком более шести месяцев. Стоит ли срочно забирать деньги или подождать? Эксперты советуют внимательно следить за сигналами Центробанка.