Трагедия мукбанга: популярный блогер ушел из жизни после обжорства на камеру

Турецкий блогер Эфекан Культур, известный своими видео с перееданием, скончался в возрасте 24 лет. По данным Turkiye Today, он умер 7 марта после трех месяцев госпитализации.

Культур вел популярный аккаунт в TikTok, где снимал мукбанги — видео, в которых люди едят огромные порции еды. Однако из-за проблем со здоровьем, среди которых пролежни и дыхательная недостаточность, он был вынужден прекратить трансляции. В последнем видео, опубликованном в октябре прошлого года, блогер ел консервированные виноградные листья и рассказывал, что старается избегать соли. После этого его состояние резко ухудшилось.

На трагедию отреагировали власти Турции. Они предупредили, что подобный контент может пропагандировать компульсивное переедание. В администрации президента Эрдогана заявили, что уже готовится закон, ограничивающий доступ в соцсети для подростков младше 16 лет.