Работает, но бесит: когда ноутбук превращается в тормозящую тыкву

Время менять ноутбук? Эксперты советуют обновлять устройство раз в четыре-пять лет. Такой срок позволяет сохранить производительность и избежать лишних расходов на ремонт. Если пользоваться старым ноутбуком дольше шести лет, можно столкнуться с дорогими проблемами.

Средняя цена ноутбука в России растёт. В конце 2024 года она приблизилась к 80 тысячам рублей — это на 10 тысяч больше, чем в октябре. В середине года стоимость была ниже — около 62 тысяч рублей, но к зиме цены вновь поднялись.

Так что же делать? Эксперты рекомендуют планировать обновление заранее, чтобы не переплачивать. Ведь чем дольше вы ждёте, тем дороже может обойтись покупка!