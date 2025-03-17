Superjet-100 с российским сердцем: первые кадры исторического полета

В Комсомольске-на-Амуре состоялся первый испытательный полет Superjet-100 с российскими двигателями ПД-8. Самолет успешно взлетел, достиг высоты 3 километра и разогнался до 500 км/ч. Весь полет продлился около 40 минут. В составе экипажа — летчики-испытатели Дмитрий Деменев, Игорь Гревцев и бортовой оператор Максим Грюканов.

Госкорпорация "Ростех" заявила, что силовая установка показала стабильную работу.

Глава компании Сергей Чемезов отметил, что импортозамещение проходит в ускоренном темпе. Этот полет – важный шаг к созданию полностью российского самолета.