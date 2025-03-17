Последний бой Бульдозера: российский военный подорвал себя вместе с противником

В Курской области, под Суджей, произошла история о настоящем героизме. Российский военный с позывным "Бульдозер" оказался в окружении вместе с сослуживцами. Они держали оборону до последнего патрона, но он остался единственным выжившим. Осознав, что выхода нет, он подпустил бойцов ВСУ поближе и подорвал гранату, унеся с собой противников.

Последними его словами были: "Будем жить! Слава России! Взрываю гранату". Об этом сообщил его брат.

Ранее появлялась информация о другом подвиге: дважды раненый российский солдат сумел форсировать реку и захватить опорный пункт ВСУ под Суджей.