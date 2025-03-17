Сюрприз для пенсионеров: индексация оказалась щедрее, чем ожидалось

Средняя пенсия по старости в России на 1 января 2025 года составила почти 25 тысяч рублей. Это на 11,75% больше, чем год назад. При этом инфляция за год составила 9,52%.

Доцент Финансового университета Игорь Балынин объяснил, что рост пенсий связан с возвращением индексации для работающих пенсионеров. Теперь она рассчитывается с учетом всех пропущенных индексаций с 2016 по 2024 год.

Если на 1 декабря 2024 года пенсия составляла 21 тысячу рублей, то с учетом пересчета она могла достигнуть 34 тысяч рублей. Индексация проводится от этой суммы. Также на рост повлияла ежегодная корректировка страховых пенсий.

Сегодня пенсию по старости получают 33,4 миллиона россиян. Из них 26,5 миллиона не работают, а 6,9 миллиона продолжают трудиться. Размер пенсии складывается из фиксированной выплаты и пенсионных баллов, которые зависят от официальной зарплаты.

Что будет дальше? Пока эксперты прогнозируют дальнейший рост выплат.