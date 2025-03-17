Землянам пора смириться: мы — не единственные в этой бескрайней Вселенной

Жизнь за пределами Земли существует. В этом уверена ведущий космонавт и учёный Мэгги Адерин-Покок. Она считает, что предположение об обратном — проявление человеческой гордыни.

По её словам, наука сделала большой шаг в изучении космоса, но нам ещё многое предстоит узнать. Только 6% Вселенной состоит из известных нам веществ, а остальное — тёмная энергия и тёмная материя. Мы даже не понимаем, что это такое.

История показывает, что научные открытия часто опровергают старые представления. Генриетта Суон Ливитт помогла понять масштабы Вселенной. Эдвин Хаббл доказал, что она расширяется. А телескоп "Джеймс Уэбб", запущенный в 2021 году, даёт новые данные о космосе.

Но у науки есть и проблемы. Бюджет миссии "Джеймса Уэбба" сократят на 20%, что может повлиять на исследования. Адерин-Покок считает, что коммерциализация космоса открывает новые возможности, но нужны строгие законы. Ведь космос должен быть доступен для всех, а не только для богатых компаний.

Что ждёт нас дальше? Возможно, скоро мы узнаем, что не одни во Вселенной.